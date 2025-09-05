Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо о России

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо о России.

«Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России. Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО», — приводит ТАСС слова Свищева.

Депутат отметил, что если после профессиональной проверки критические высказывания подтвердятся, то в отношении 28-летнего футболиста будут вынесены соответствующие законодательству решения.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, а затем присоединился к катарскому «Аль-Садду». В феврале 2023-го бразилец получил российское гражданство.

После ухода из питерского клуба полузащитник рассказал в интервью Flashscore, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его. По словам игрока, впоследствии он чувствовал себя некомфортно в России.