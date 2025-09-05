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Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо о России

Алина Савинова
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо о России.

«Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России. Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО», — приводит ТАСС слова Свищева.

Депутат отметил, что если после профессиональной проверки критические высказывания подтвердятся, то в отношении 28-летнего футболиста будут вынесены соответствующие законодательству решения.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, а затем присоединился к катарскому «Аль-Садду». В феврале 2023-го бразилец получил российское гражданство.

После ухода из питерского клуба полузащитник рассказал в интервью Flashscore, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его. По словам игрока, впоследствии он чувствовал себя некомфортно в России.

Источник: ТАСС
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Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
Дмитрий Свищев
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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