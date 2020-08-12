«Грядут изменения в судейской системе». Что имел в виду Федун?

Владелец «Спартака» Леонид Федун сегодня сделал заявление, сказав, что «вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе». Что скрывается за этой фразой?

По моим данным, скоро в российском судействе появится еще один иностранец. К венграм Виктору Кашшаи и Дьердю Рингу, которые возглавляют департамент судейства РФС, добавится новый руководитель проекта ВАР. Переговоры ведутся по разным каналам с разными кандидатами. Леониду Калошину, с первого дня возглавлявшему работу по внедрению ВАР в российском футболе, предложат стать его заместителем.

Позиции самого Кашшаи пока устойчивы. Он только в январе возглавил департамент. Недавно президент РФС Александр Дюков говорил, что ему нужно дать время, и только после этого делать выводы. (Александр Бобров)