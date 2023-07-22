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Сегодня, 15:48

Грушевский считает, что ЦСКА «жизненно необходимо» усиление

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Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» поражение армейцев в матче 1-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Весьма закономерное поражение. «Урал» лучше распорядился своими шансами и в целом выглядел лучше. А у ЦСКА куча проблем. Несколько проблемных позиций и в обороне, и в атаке. Этот матч эти проблемы выявил. Даже если бы ЦСКА смог вырвать победу, это бы не отменяло проблем с комплектованием команды, кадровым дефицитом. Нужно говорить о том, что у ЦСКА проблемы и нужно усиление, и чем быстрее, тем лучше. Это очевидно любому человеку, кто в курсе всего происходящего. Надеюсь, что хотя бы к третьему туру в ЦСКА вернуться в строй травмированные игроки, или удастся сработать на усиление состава и появятся новички, которые просто жизненно необходимы», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Грушевский раскритиковал Братский Кубок, который прошел в рамках предсезонной подготовки.

«Вчера достаточно бесславно «Динамо» проиграло свой матч «Краснодару», а сегодня — ЦСКА. Хочу напомнить, что обе команды являлись участниками довольно бестолкового соревнования под названием «Братский кубок» с дивными челленджами, которые влияли на счет. Можно назвать это совпадением, а можно сказать, что к чемпионату нужно готовиться в полноценных матчах. «Зенит» принимал участие в полноценном турнире с хорошими соперниками», — добавил Грушевский.

В следующем матче «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», ЦСКА 30 июля встретится с «Ахматом».

Футбол
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
12
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
13
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Урал

 1
И К Ж
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Денис Кулаков

Денис Кулаков

Урал

 1 0 1
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