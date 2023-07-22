Грушевский считает, что ЦСКА «жизненно необходимо» усиление
Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» поражение армейцев в матче 1-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).
«Весьма закономерное поражение. «Урал» лучше распорядился своими шансами и в целом выглядел лучше. А у ЦСКА куча проблем. Несколько проблемных позиций и в обороне, и в атаке. Этот матч эти проблемы выявил. Даже если бы ЦСКА смог вырвать победу, это бы не отменяло проблем с комплектованием команды, кадровым дефицитом. Нужно говорить о том, что у ЦСКА проблемы и нужно усиление, и чем быстрее, тем лучше. Это очевидно любому человеку, кто в курсе всего происходящего. Надеюсь, что хотя бы к третьему туру в ЦСКА вернуться в строй травмированные игроки, или удастся сработать на усиление состава и появятся новички, которые просто жизненно необходимы», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Также Грушевский раскритиковал Братский Кубок, который прошел в рамках предсезонной подготовки.
«Вчера достаточно бесславно «Динамо» проиграло свой матч «Краснодару», а сегодня — ЦСКА. Хочу напомнить, что обе команды являлись участниками довольно бестолкового соревнования под названием «Братский кубок» с дивными челленджами, которые влияли на счет. Можно назвать это совпадением, а можно сказать, что к чемпионату нужно готовиться в полноценных матчах. «Зенит» принимал участие в полноценном турнире с хорошими соперниками», — добавил Грушевский.
В следующем матче «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», ЦСКА 30 июля встретится с «Ахматом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1