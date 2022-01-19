Виктория Боня о презентации Языджи: «Это беспредел и хамство, женщины должны поднять бунт!»

Телеведущая Виктория Боня в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на презентацию турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, которую представила пресс-служба ЦСКА.

«Это беспредел и нереальное хамство со стороны того, кто позволил себе так шутить над русскими женщинами, — сказала Боня «СЭ». — При виде такого сразу же вспоминаются такие люди, как Губерниев, Соловьев, Милонов. Это показатель того, как русские мужчины видят наших женщин. Эти люди совсем давно обесценили всех девушек, скатали их с асфальтом и готовы предлагать их всем, как морковку».

В видеоролике аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ».

«Я хотела бы сказать, что женщины должны устроить бунт! В первую очередь это должно произойти внутри себя. Нужно поднимать вопрос о том, почему русские мужчины позволяют себе хейтить и почти плевать в лицо женщинам. Я сама лично неоднократно становилась предметом буллинга. В наше время мужской пол позволяет себе троллить и оскорблять женщину, которая является матерью. Так быть не должно», — заявила Боня.

Позднее клуб удалил скандальный пост и принес свои извинения.