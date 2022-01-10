Смородская пожелала удачи Василию Березуцкому в ЦСКА

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на назначение Василия Березуцкого специалистом в тренерский штаб ЦСКА.

«Я желаю им удачи. Будет непросто, но я надеюсь, что у них все получится. Мне кажется, что вдвоем они принесут клубу больше пользы. Березуцкие — умные ребята, хорошо ладят и с командой и друг с другом. Это может помочь. «Краснодар» для Василия уже перевернутая страница», — сказала Смородская «СЭ».

О возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА сообщила пресс-служба московского клуба. Уточняется, что Алексей Березуцкий остается на должности главного тренера клуба. Ранее Василий Березуцкий уже работал на тренерской позиции в ЦСКА, но под руководством Виктора Гончаренко.