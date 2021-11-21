Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд Игоря Акинфеева, который провел уже 500 матчей в чемпионате России.

«Я уже абсолютно не удивляюсь количеству рекордов, которые установил Акинфеев. Я считаю, что капитан ЦСКА — человек уникальной спортивной карьеры. Это абсолютно атипично в наше время, потому что многие футболисты успевают поиграть в 5-6 клубах. Акинфеев же всю жизнь провел в ЦСКА, с 16 лет является основным вратарем. С 2008 года же он стал капитаном команды. Количество его достижений не поддается осмыслению», — сказал Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Пародист также поделился мнением о том, что можно считать главным достижением Игоря Акинфеева.

«Главный его рекорд — не количество сыгранных где-либо матчей, а именно преданность команде, клубный патриотизм. Я даже не понимаю, кто из современных футболистов может ему соответствовать. Это было свойственно советскому футболу, когда были символы: Лев Яшин — «Динамо», а уже в новейшей российской истории практически не осталось футболистов, которые бы отличались такой беззаветной преданностью своей команде. Это феноменальное достижение», — добавил Грушевский.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня вышел в стартовом составе на игру с «Химками». Вратарь стал первым игроком за всю историю нашего футбола, кто сыграл 500 матчей в высшем дивизионе, поставив рекорд РФ и СССР.