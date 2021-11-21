Грушевский о ничьей ЦСКА: «Несмотря на удаление, с «Химками» можно было сыграть намного злее и ярче»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0).
«Честно говоря, не нахожу каких-то ярких слов. Конечно, на ход матча повлияло раннее удаление. Однако все равно мне казалось, что ЦСКА могли сыграть поинтереснее даже вдесятером. За весь матч не припомню даже ни одного опасного подхода к воротам «Химок». В концовке еще и Акинфеев нас выручил: потащил мяч из дальнего угла и спас ничью для ЦСКА», — сказал Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Пародист также поделился мнением по поводу пенальти, назначенного на 15-й минуте, за нарушение защитника ЦСКА Бруно Фукса в своей штрафной.
«По действующим правилам, наверное, именно такое решение было необходимо. Но в то же время для меня странно, что в футболе до сих пор действует принцип двойного наказания. Тем не менее, несмотря на удаление, с «Химками» можно было сыграть намного злее и ярче — в общем, во многом у нас сегодня не получилось. Так что этот матч мы точно не занесем себе в актив», — добавил Грушевский.
ЦСКА набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й позиции.
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