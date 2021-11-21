Газизов: «Уфа» никого не хочет продавать, в том числе и Агаларова»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что башкирский клуб намерен продать нападающего Гамида Агаларова.
«Мы никого не хотим продавать, в том числе и Агаларова. Так что это ложная информация. Желание продавать лучшего бомбардира лиги явно не большое. Но если будут предложения, можем их рассмотреть», — сказал Газизов Sport24.
В текущем сезоне Агаларов провел 15 матчей в Тинькофф РПЛ, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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