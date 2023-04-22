Гришин заявил, что оборона ЦСКА сдержит атакующих футболистов «Локомотива»

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».

«Жду победы ЦСКА в дерби. Большая проблема армейцев в том, что они будут играть через два дня на третий. Такой график у них уже две недели. Все будет зависеть от того, как они восстановятся, потому что «Локомотив» играет в недельном цикле. Железнодорожники будут свежее. У ЦСКА преимущество своего поля, болельщиков. Надо строго сыграть в обороне и найти момент в атаке. «Локомотив» набрал неплохой ход, но с другой стороны у ЦСКА 7 матчей без поражений, команда в хорошем эмоциональном состоянии. Надо продлевать победную серию и стремиться попасть в тройку призеров. Матч будет интересным. Линия нападения у «Локомотива» неплохая. ЦСКА мало пропускает, поэтому мне кажется армейцы сдержат атакующих футболистов железнодорожников. У «Локомотива» три нападающих, а ЦСКА играет в пять защитников. «Зенит» показал, как играть против Дзюбы. Его не надо атаковать, нужно ему дать принять, а потом играть в прием. Самый опасный атакующий футболист «Локомотива» — это Пиняев», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.