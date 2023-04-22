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Сергей Мигицко: «Абдулов на поле — вылитый Холанн!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко, которому в воскресенье, 23 апреля, исполняется 70 лет, в интервью «СЭ» рассказал о самом памятном футбольном матче со своим участием.

— Вы ведь в футбол регулярно играете?

— К сожалению, теперь уже нет. Это раньше два раза в неделю с командой театра Ленсовета тренировался на запасном поле «Петровского». Но прошлой осенью повредил мениск. До сих пор не могу восстановиться.

— Из всех матчей с вашим участием — самый памятный?

— Саша Абдулов очень любил футбол. Причем играл здорово. На поле — вылитый Холанн! Такой же статный, напористый. Широкий шаг, длиннющие сильные ноги... Всегда лез в самое пекло. Ух, какие битвы «Ленсовет» устраивал с «Ленкомом»!

График у Саши был адский. Спектакли, съемки, концерты, гастроли. Но и для футбола старался выкроить время. Звонит: «Серый, завтра мы в Питере. Играем?» — «Конечно! Во сколько?» — «Освобожусь не раньше одиннадцати вечера». О зале я договаривался с Бесовым, директором школы «Смена». И ближе к полуночи начинали. Как правило, мы выигрывали.

Абдулову это надоело. Очередной матч собрал звездный состав. На трибуне — Игорь Владимиров, главный режиссер «Ленсовета», и Марк Захаров, Янковский в белом пальто, чемпионы «Зенита» 1984-го. У «Ленкома» на поляне — Абдулов, Караченцов, Игорь Фокин. И незнакомая троица. А я футболиста сразу вижу — по кривым ножкам, накаченным икрам. У этих ножки и икры бросались в глаза.

На разминке подхожу к Саше: «Кто такие?» — «Из театра. Пожарный, осветитель, рабочий сцены». Они-то и сделали игру, особенно могучий блондин. Драли так, что мы еле ноги унесли! 2:7! Абдулов сиял.

Много лет спустя захожу в буфет «Ленкома». Сидит Горлукович с каким-то мужиком. Тот окликает, подсаживается: «Серега, привет! Узнаешь?» — «Не-а» — «Пожарный. Меня Абдулов привозил на матч. Ты не сердись, я тогда по «миньке» был в Москве первым человеком...» Эх, фамилию не запомнил! Но точно не Костя Еременко и не Аркаша Белый.

Эрлин Холанн
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

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