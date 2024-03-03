Гришин считает хорошим решением назначить Дзагоева на должность селекционера ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение экс-полузащитника армейцев Алана Дзагоева на должность селекционера клуба.

«Это, безусловно, очень хорошее назначение. Наверное, все футбольные люди могут только приветствовать, когда игроки родного клуба после завершения карьеры остаются работать в его системе на любой должности. Алан был очень хорошим футболистом и доказал свою преданность ЦСКА, согласившись работать именно у армейцев. Мне бы очень хотелось верить, что он сумеет найти для команды второго Дзагоева или еще одного Файзуллаева. У него есть все качества для этой работы», — цитирует Гришина RT.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста.