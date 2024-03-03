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3 марта, 21:34

Гришин считает хорошим решением назначить Дзагоева на должность селекционера ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение экс-полузащитника армейцев Алана Дзагоева на должность селекционера клуба.

«Это, безусловно, очень хорошее назначение. Наверное, все футбольные люди могут только приветствовать, когда игроки родного клуба после завершения карьеры остаются работать в его системе на любой должности. Алан был очень хорошим футболистом и доказал свою преданность ЦСКА, согласившись работать именно у армейцев. Мне бы очень хотелось верить, что он сумеет найти для команды второго Дзагоева или еще одного Файзуллаева. У него есть все качества для этой работы», — цитирует Гришина RT.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста.

Источник: RT
Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
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Урал – Зенит
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