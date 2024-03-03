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3 марта, 21:46

Норманн проиграл суд «Динамо», однако разбирательство продолжится

Алина Савинова
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Норвежский полузащитник Матиас Норманн проиграл суд «Динамо» в трибунале ФИФА, сообщает «РБ Спорт».

Московский клуб обратился в трибунал после того, как норвежец, игравший в команде на правах аренды из «Ростова», улетел из России за несколько недель до окончания срока аренды с бело-голубыми.

Изначально в трибунал подал «Ростов» и выиграл дело. Игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро.

Кроме этого, по информации источника, «Динамо» и сам футболист остались неудовлетворены нюансами решения ФИФА. Отмечается, что стороны намерены обратиться в CAS.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого на тот момент принадлежали «Ростову». За ростовчан норвежец провел 56 матчей, в которых отметился 2 голами и 8 результативными передачами. За «Динамо» на счету Норманна 18 игр.

Источник: РБ Спорт
Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
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6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
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 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
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15
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