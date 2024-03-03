Норманн проиграл суд «Динамо», однако разбирательство продолжится

Норвежский полузащитник Матиас Норманн проиграл суд «Динамо» в трибунале ФИФА, сообщает «РБ Спорт».

Московский клуб обратился в трибунал после того, как норвежец, игравший в команде на правах аренды из «Ростова», улетел из России за несколько недель до окончания срока аренды с бело-голубыми.

Изначально в трибунал подал «Ростов» и выиграл дело. Игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро.

Кроме этого, по информации источника, «Динамо» и сам футболист остались неудовлетворены нюансами решения ФИФА. Отмечается, что стороны намерены обратиться в CAS.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого на тот момент принадлежали «Ростову». За ростовчан норвежец провел 56 матчей, в которых отметился 2 голами и 8 результативными передачами. За «Динамо» на счету Норманна 18 игр.