Кузьмичев: «Возможно, Соболев обиделся на замену, но потом остыл и с холодной головой вернулся»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением о ситуации с нападающим красно-белых Александром Соболевым в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

26-летний футболист вышел в стартовом составе на игру, однако во втором тайме форвард был заменен. Соболев ушел с поля с недовольным выражением лица и сразу же отправился в раздевалку.

«Саня — эмоциональный человек. Конечно, в такой тяжелой игре, когда его первым поменяли, возможно, в моменте он обиделся на это решение. Даже если это так, мы видим, что он делает правильные выводы. Саша остыл и с холодной головой вернулся и находился рядом с командой. Если это и была реакция на тренерский штаб, то потом он поступил профессионально», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

«Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда отстает от расположившегося на третьей позиции «Динамо» на 4 очка.