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3 марта, 21:19

Кузьмичев: «Возможно, Соболев обиделся на замену, но потом остыл и с холодной головой вернулся»

Алина Савинова
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением о ситуации с нападающим красно-белых Александром Соболевым в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

26-летний футболист вышел в стартовом составе на игру, однако во втором тайме форвард был заменен. Соболев ушел с поля с недовольным выражением лица и сразу же отправился в раздевалку.

«Саня — эмоциональный человек. Конечно, в такой тяжелой игре, когда его первым поменяли, возможно, в моменте он обиделся на это решение. Даже если это так, мы видим, что он делает правильные выводы. Саша остыл и с холодной головой вернулся и находился рядом с командой. Если это и была реакция на тренерский штаб, то потом он поступил профессионально», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

«Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда отстает от расположившегося на третьей позиции «Динамо» на 4 очка.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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РПЛ: турнирная таблица после 19-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Спартак

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