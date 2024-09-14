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Полузащитник ЦСКА Зделар: «Джокович — самый популярный человек в Сербии, даже выше президента»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» оценил выступление сербских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже.

— Ты несколько раз высказывался про Новака Джоковича. Он кумир всей Сербии?

— Он — номер один, самый популярный спортсмен. Никто в мире не может достичь в теннисе таких же результатов, как он. С точки зрения спорта он для меня кумир и пример, как правильно тренироваться, держать себя в форме и достигать высот.

— И недавно взял золото Олимпийских игр в Париже.

— Да, он показал, что в 37 лет чувствует себя, как 20-летний парень. Надеюсь, что будет держать такой уровень еще несколько лет.

— Какие эмоции от победы Джоковича на Олимпиаде?

— Он всем еще раз доказал, что он лучший. Кто-то в него не верил, а он взял это золото. Новак выиграл вообще все. Не знаю, что ему нужно сделать, чтобы еще повысить планку. В Сербии все площади были забиты после его победы на Олимпийских играх. Люди обожают его.

— В тот момент Джокович был самым популярным человеком в Сербии.

— Однозначно. Мое мнение, что он за последние пятнадцать лет самый популярный человек в Сербии, даже выше президента. Таких спортсменов, как Джокович, очень мало, не у каждой страны есть такой.

В финале одиночного разряда Игр-2024 Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса. Серб впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

Теннис
ФК ЦСКА (Москва)
Новак Джокович
Саша Зделар
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