Гришин считает, что «Торпедо» сейчас находится в разобранном состоянии

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос, сможет ли «Торпедо» что-то предложить своим болельщикам в дерби с армейцами.

«Это не совсем дерби. Дерби это игры со «Спартаком» и «Динамо», а «Торпедо» сейчас находится в разобранном состоянии. У команды нет мотивации, а у ЦСКА она есть — клуб борется за второе место, в десяти матчах не проигрывает. У ЦСКА больше шансов на победу, но на игру все равно надо настраиваться серьезно. Мы помним, что произошло в первом круге в «Лужниках». У ЦСКА осталось четыре игры в чемпионате, четыре финала. Сегодня надо побеждать, тем более фактор домашнего стадиона никто не отменял. Дам 80% на победу ЦСКА», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Гришина.

Матч между ЦСКА и «Торпедо» в рамках 27-го тура РПЛ пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент армейцы занимают 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 51 очко. «Торпедо» с 13 очками идет последним.