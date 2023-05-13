Талалаев — о ничьей со «Спартаком»: «Хотелось бы, чтобы игра была более спокойная»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

— Первый тайм — понимали, что нужно было терпеть. Даже «Реал» с «Ман Сити» терпел. Мы играли предыдущую игру с «Торпедо», там была похожая ситуация, мы заходили Денисову за спину 8 раз, ничего не получили. Мирзов хорошо сегодня играл.

Второй тайм 11 против десятерых. Хотелось бы, чтобы игра была более спокойная. Будем над этим работать. Пять голевых моментов тоже было. Наша болезнь — мы не разбираем игроков внутри штрафной. Нам есть над чем работать, — сказал Талалаев.

— Вы изначально планировали играть со «Спартаком» в атаку?

— Не сказал бы, что это игра у атаку. Мы старались максимально далеко от нашей штрафной встречать противника. Считаю, что те моменты, которые сегодня были, футболисты РПЛ должны их завершать голами.