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Сегодня, 16:35

Масалитин: «Химки» и «Торпедо» прилично начудили в чемпионате. Эти две команды должны вылетать»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России ЦСКА — «Торпедо».

«У «Торпедо» есть теоретический шанс остаться в РПЛ, но команда все равно вылетит. Сейчас клубу надо думать о будущем, решать, что делать с составом. Может, там появятся новые игроки. У ЦСКА другая ситуация, команду ждут пять финалов без права на ошибку. ЦСКА — фаворит этой игры, ребята показывают хорошую и стабильную игру», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ.

«Химки» и «Торпедо» прилично начудили в чемпионате. По футбольному эти две команды должны вылетать. Футбол должен наказывать за такие аспекты. Если у вас не было ресурсов для игры в РПЛ, зачем надо было выходить? Толком не укрепились перед сезоном», — добавил специалист.

Матч между ЦСКА и «Торпедо» пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент армейцы занимают 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. «Торпедо» с 13 очками идет последним.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005121553_masalitin_himki_i_torpedo_prilichno_nachudili_v_chempionate
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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