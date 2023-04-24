Гришин: «Игроки ЦСКА куражились и издевались над «Локомотивом», но нужно было забить второй гол»

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«ЦСКА полностью переиграл «Локомотив», было такое чувство, что в среду в Кубке России играли «железнодорожники», а не «армейцы». Федотов тактически переиграл Галактионова, гости сделали грубые ошибки в тактическом расположении. После замены Пиняева нужно было убирать Камано, они играли неправильно. Но то, что случилось на последних минутах, можно назвать недоконцентрацией, Глебов ни в коем случае не должен был играть против Изидора на стандарте, француз выше него на две головы.

Обидно, у ЦСКА было преимущество, надо быть более сконцентрированными при стандартах. Было видно, что в некоторых моментах «красно-синие» куражились и издевались над игроками «Локомотива», доводили до логического завершения, но нужно было забить второй гол. От третьего места отрыв небольшой, «Ростов» с «Уралом» оставил хорошее впечатление. Они очень неплохо играют, поборются за место на пьедестале. «Зенит» уже чемпион, сейчас остались три команды в борьбе за призовые места: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

?ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке — 29 очков.