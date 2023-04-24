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Гришин: «Игроки ЦСКА куражились и издевались над «Локомотивом», но нужно было забить второй гол»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«ЦСКА полностью переиграл «Локомотив», было такое чувство, что в среду в Кубке России играли «железнодорожники», а не «армейцы». Федотов тактически переиграл Галактионова, гости сделали грубые ошибки в тактическом расположении. После замены Пиняева нужно было убирать Камано, они играли неправильно. Но то, что случилось на последних минутах, можно назвать недоконцентрацией, Глебов ни в коем случае не должен был играть против Изидора на стандарте, француз выше него на две головы.

Обидно, у ЦСКА было преимущество, надо быть более сконцентрированными при стандартах. Было видно, что в некоторых моментах «красно-синие» куражились и издевались над игроками «Локомотива», доводили до логического завершения, но нужно было забить второй гол. От третьего места отрыв небольшой, «Ростов» с «Уралом» оставил хорошее впечатление. Они очень неплохо играют, поборются за место на пьедестале. «Зенит» уже чемпион, сейчас остались три команды в борьбе за призовые места: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

?ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке — 29 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-igroki-cska-kurazhilis-i-izdevalis-nad-lokomotivom-no-nuzhno-bylo-zabit-vtoroi-gol-245675/
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит

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Владимир Писарский

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П
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