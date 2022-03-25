В ЦСКА рассказали о ситуации с контрактом Ахметова

В ЦСКА рассказали о ситуации с контрактом полузащитника Ахметова

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов рассказал о ситуации с контрактом полузащитника команды Ильзата Ахметова.

«Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта. В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», — сказал Аксенов.

Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассматривает Ахметова как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 21 матче за армейцев. Контракт 24-летнего россиянина с красно-синими рассчитан до 30 июня 2022 года.