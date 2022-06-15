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Григорян прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

Виктория Кравченко
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Известный футбольный тренер Александр Григорян прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Федотов как тренер проделал очень непростой путь, работая в первой лиге в тяжелейших условиях. Он прошел с достоинством трудный путь в первом дивизионе, использовал свой шанс в «Оренбурге», доказал свою состоятельность в «Сочи». Прогнозы только положительные от этого назначения. Что касается состава ЦСКА, то однозначно этого состава достаточно для того, чтобы Федотов смог реализовать себя как тренер и раскрыть потенциал команды», — цитирует Григоряна «РБ-Спорт».

Он заявил, что Федотов, скорее всего, добьется успехов вместе с московским клубом.

Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время. Вместе с ним в тренерский штаб ЦСКА войдут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

Сегодня, 15 июня, красно-синие объявили об уходе Алексея Березуцкого, его брата Василия и Григория Бабаяна из тренерского штаба команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grigoryan-bolel-shhikam-tsska-mozhno-rasschity-vat-minimum-na-mesto-v-trojke-v-pervom-sezone-s-fedotovy-m/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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