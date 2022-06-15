Григорян прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

Известный футбольный тренер Александр Григорян прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Федотов как тренер проделал очень непростой путь, работая в первой лиге в тяжелейших условиях. Он прошел с достоинством трудный путь в первом дивизионе, использовал свой шанс в «Оренбурге», доказал свою состоятельность в «Сочи». Прогнозы только положительные от этого назначения. Что касается состава ЦСКА, то однозначно этого состава достаточно для того, чтобы Федотов смог реализовать себя как тренер и раскрыть потенциал команды», — цитирует Григоряна «РБ-Спорт».

Он заявил, что Федотов, скорее всего, добьется успехов вместе с московским клубом.