«Торпедо» объявило состав на сбор в Бронницах

«Торпедо» представило состав команды на сбор в Бронницах.

Вратари: Виталий Ботнарь, Александр Довбня, Антон Порутчиков.

Защитники: Артем Самсонов, Алексей Шумских, Иван Темников, Геннадий Киселев, Егор Прошкин, Олег Кожемякин, Андрей Евдокимов, Дмитрий Редькович, Даниил Петрунин.

Полузащитники: Александр Рязанцев, Алексей Померко, Иван Енин, Равиль Нетфуллин, Мухаммад Султонов, Александр Орехов, Данил Полубояринов, Александр Саплинов.

Нападающие: Игорь Лебеденко, Амур Калмыков, Денис Лаптев, Давид Караев, Константин Корж, Егор Дорохов, Максим Турищев.

Петрунин, Саплинов и Турищев находятся на просмотре в московском клубе. Павел Седько присоединится к команде 21 июня, так как на данный момент находится в расположении сборной Белоруссии.

В сезоне-2021/22 московское «Торпедо» победило в Олимп ФНЛ, набрав 75 очков в 38 турах. Клуб напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.