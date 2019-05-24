Григорий Иванов: "Выступаю за расширение РПЛ"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" заявил, что выступает за расширение премьер-лиги. Он также добавил, что в холодную погоду следует разрешить иногда проводить матчи в манеже.

– Я за расширение премьер-лиги. Для меня здесь все очевидно, – заявил Иванов.

– Почему?

– Россия – большая страна. Это все только досужие разговоры, что некоторые команды не готовы к премьер-лиге. Ничего подобного. Или вы хотите, чтобы ведущие клубы играли только между собой? Нет, нет, надо расширяться! Самое главное – чтобы поля были готовы и раздевалки хорошие.

– Но ведь если увеличим число команд до 18, придется продлять сезон.

– Ну и что? Следует разрешать иногда проводить матчи в манеже – если очень холодно в отдельных регионах. Надо играть, понимаете?

– Но ведь есть примеры "Анжи", "Тосно", "Амкара", которым оказалось не под силу нести финансовое бремя в премьер-лиге...

– Значит, не нужно тратить большие деньги на трансферы или платить неоправданно высокие зарплаты. Вот и все. Ты сначала чего-нибудь добейся, а потом только получай неплохие деньги. (Виталий Айрапетов)

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