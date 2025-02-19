Президент «Урала»: «Мы не такой клуб, который берет игроков ради количества»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил трансферную кампанию клуба.

— В целом вы довольны тем, как «Урал» проводит трансферную кампанию этой зимой? Помимо Селихова, вы арендовали у «Краснодара» полузащитника Кучугуру, у «Рубина» — хавбека Кузнецова, у «Динамо» — защитника Бессмертного. Из «Факела» к вам перешел форвард Марков.

— Мы не тот клуб, который действует по принципу «взять игрока ради количества». «Урал» не столь богатая команда, чтобы позволять себе такую роскошь. Может быть, пополнимся еще только одним футболистом. Хотели укрепиться точечно. Главный тренер поставил нам задачи по новичкам — постарались их выполнить. Считаю, сработали неплохо. Повторюсь, у нас нет цели пригласить именно статусного игрока и потом всем об этом рассказывать. Нет, спокойно вели работу по необходимым позициям. Двух игроков взяли в аренду, Селихов пришел к нам в статусе свободного агента.

— Многих удивило, что Евгений Марков решил сменить «Факел» на «Урал». Предложили ему более привлекательные финансовые условия?

— Может быть, и так. Не знаю. Надо вам поинтересоваться у «Факела». Может, воронежцы решили сделать ставку в нападении на Алексея Каштанова? Наш селекционный и спортивный отделы однозначно дали добро на этот трансфер. Главный тренер был очень заинтересован в Жене.

— А вас не пугает, как усиливаются конкуренты? Например, «Балтика» купила нападающего из Сальвадора Хиля за 1,5 миллиона евро, а «Торпедо» приобрело колумбийского полузащитника Гузмана за 1,8 миллиона.

— Это дело «Балтики» и «Торпедо». Раз клубы тратят такие деньги, значит, верят, что эти футболисты заиграют. Хотя мы видели и много обратных примеров... Это стратегия калининградцев и москвичей. Она имеет право на жизнь.