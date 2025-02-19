Смородская раскритиковала трансферную кампанию «Спартака»: «Все вместе что-то попутали»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании «Спартака».

«Я не понимаю такой дорогой зимней трансферной кампании. Это бывает очень редко. Мне кажется, что в «Спартаке» все вместе что-то попутали: спортивный директор и клуб. Поживем-увидим. Может, они и правы. Но пока это выглядит очень странно. Во-первых, потому что эти траты «Спартак» делает зимой, во-вторых потому что это — неизвестные игроки», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (37 очков в 18 турах). Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.