Президент «Урала»: «Селихов — вратарь уровня РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» подписание контракта с вратарем Александром Селиховым.

— Как удалось договориться с Селиховым?

— Все понимали, что Саша Селихов — сильный вратарь. Я его знаю еще с тех времен, когда он выступал за «Амкар». Он многого добился. Не в курсе, почему покинул «Спартак». Но, уверен, Александр остается голкипером высокого уровня. Это однозначно качественный трансфер. Заполучили опытного футболиста. Селихов точно поможет «Уралу».

— На какой срок рассчитан контракт?

— Мы прекрасно осознаем, что Селихов — это вратарь уровня РПЛ. Поэтому, если решим задачу по выходу в премьер-лигу, будем вести с ним переговоры о новом контракте. Пока же соглашение рассчитано до конца этого чемпионата.

— А какая у него самого мотивация выступать за клуб из ФНЛ?

— Александр хочет доказать, что его рано списывать со счетов.

— У него же были предложения из РПЛ?

— Этого точно я не знаю. Как и вы, читал про интерес со стороны «Ростова». Лучше у самого Саши спросить о том, были ли у него другие предложения. С моей стороны было бы некорректно рассуждать сейчас на эту тему.

— Вас не смущало, что у Александра в карьере уже были две серьезные травмы ахилла, да и в прошлом году он играл только в Кубке?

— Опасения есть всегда. Но Александр прошел углубленное медобследование. Со здоровьем у него все нормально. Мы даже обращались к тем специалистам, которые не работают в «Урале». Никаких проблем у него нет. Нам сделали заключение: Селихов полностью здоров! Поверьте, мы никого не подписываем просто так.