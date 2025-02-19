Агент Сильянова заявил, что в ближайшее время обсудит продление контракта игрока с «Локомотивом»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта 23-летнего игрока с клубом.

«Конкретных переговоров еще не велось. Но мы недавно виделись с Владимиром Леонченко, проговаривали ситуацию по Александру Сильянову. Они сказали, что им было неинтересно предложение по продаже Саши. Тогда мы поговорили, что тогда нужно бы обсудить будущее Сильянова, видят его в клубе или нет. Мы договорились, что по окончанию сборов, после первого весеннего тура с «Динамо» Махачкала, и поговорим на этот счет на запланированной встрече», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне Сильянов провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Стоимость Сильянова оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.