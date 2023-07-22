Гранат: «Надеюсь, Личке дадут время в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат предположил, почему «Динамо» уступило «Краснодару» в матче первого тура РПЛ (1:3).

«У команды была разбалансированная игра. Динамовцы пытались атаковать, а в оборону плохо возвращались и плохо отбирали мяч. Им не хватило такого футболиста, как Черников в «Краснодаре», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Граната.

Также он объяснил, почему продолжает верить в московскую команду и ее главного тренера Марцела Личку.

«Вспомните даже прошлый сезон. Было болезненное поражение «Оренбурга» от «Зенита», но команда продолжала играть в свой футбол и закончила сезон на достойном месте. Верю, что и у «Динамо» так получился. Но сразу все хорошо быть не может. Человек тренировал команду от силы месяц, и за это время вряд ли ребята будут красиво играть и понимать его футбол. Нужно время. Надеюсь, Личке его дадут», — добавил экс-футболист московского клуба.

Личка возглавил «Динамо» в июне этого года после отставки серба Славиши Йокановича.

Во втором туре РПЛ бело-голубые сыграю против «Крыльев Советов». Матч пройдет 29 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.