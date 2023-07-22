Трошечкин: «Грозный — другой мир со своими устоями и традициями, но страшного там ничего нет»
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Грозном. Прошлый сезон он провел в «Ахмате».
«Нормальный город, есть, что посмотреть. Развлечений не очень много, досуг разнообразием не отличается, зато ничего не отвлекает от футбола. Больше всего в Грозном кайфовали те, у кого маленькие дети — там хорошая экология, замечательный воздух. А вот женам, у которых нет детей, с досугом будет посложнее.
Впрочем, ко всему привыкаешь. Страшного там точно ничего нет. Кстати, в последнее лето был огромный наплыв туристов. Многие подтвердят мои слова — в Грозный можно спокойно приехать на несколько дней и интересно провести время», — сказал Трошечкин «СЭ».
Трошечкин также рассказал о переезде в Нижний Новгород.
«Конечно! Уже снял квартиру, где нам разрешили жить с собакой, скоро приедет жена. А в Грозном другая религия, отчасти вообще это другой мир со своими устоями и традициями, под которые нужно подстраиваться», — добавил Трошечкин.
Прошлый сезон «Ахмат», который возглавил Сергей Ташуев, закончил сезон на рекордном для себя 5-м месте турнирной таблицы РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1