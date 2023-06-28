Агент Дивановича: «Заим счастлив в Грозном, ему все нравится в «Ахмате»
Футбольный агент Флориан Биба заявил, что черногорский полузащитник Заим Диванович не собирается покидать «Ахмат».
«Заим счастлив в Грозном, ему все нравится в «Ахмате». Диванович — профессиональный парень, у него все отлично в команде. И все мы надеемся, что ситуация в России нормализуется, эта страна заслуживает мира», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
В минувшем сезоне 22-летний Диванович провел в составе «Ахмата» 6 матчей и отметился 1 результативной передачей.
«Ахмат» финишировал на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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