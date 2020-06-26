«Говорю игрокам, чтобы проходили мимо болельщиков». Врач «Арсенала» заявил, что сейчас не время для селфи и автографов

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал о буднях медицинского штаба туляков во время эпидемии коронавируса.

— Регулярно проводим беседы на эту тему с футболистами, хотя некоторые вещи давно понятны, — цитирует специалиста сайт туляков. — Примерно раз в три дня обязательно напоминаем о необходимости дистанцирования, поведении за пределами базы и, конечно, подаем собственный пример. Я и другие сотрудники медицинского штаба «Арсенала» ходим в маске, держим дистанцию и требуем того же от всех членов команды и сотрудников клуба. Возможно, на первых порах в клубе не все всерьез понимали степень ответственности, но после случаев в «Ростове» и «Динамо» осознали, насколько все серьезно. Сейчас общение персонала команды с работниками клуба минимизировано. Надеюсь, и в будущем у нас не возникнет форс-мажорных ситуаций.

— Есть и такой психологический момент: чихнул и сразу думаешь, вдруг коронавирус?

— Мой телефон не выключается 24 часа в сутки, напоминал всем, что при малейших симптомах пусть звонят. Какие-то вопросы решаем в оперативном порядке. Понятно, что многие морально устали от этой ситуации, есть точка зрения специалистов, что когда-то мы все переболеем коронавирусом. В быту, в обычной жизни это, может, и нормально, но при плотном графике матчей никто не даст нам две недели сидеть на карантине. Если кому-то в «Арсенале» что-то кажется странным, сразу берем анализы и получаем результаты. В такой ситуации человек понимает, что он защищен. При этом никто не отменял другие болезни. Например, бактериальную ангину или банальную простуду, которую в жаркую погоду можно подхватить из-за кондиционеров. Симптомы здесь схожие, а диагностика сложная. Коронавирусная инфекция может проявлять себя и через желудочно-кишечный тракт, и как ОРВИ проявляться.

— Не лишним будет напомнить болельщикам «Арсенала» о необходимости минимизировать контакт с игроками в дни матчей, на время забыть о совместном фотографировании и автографах.

— Для селфи и автографов сейчас не время. Говорю игрокам, чтобы проходили мимо болельщиков. Я понимаю, что все рады возвращению чемпионата России, но мы не имеем права подвергать футболистов дополнительным рискам. Постепенно наши игроки выходят на пик формы, а серьезные физические нагрузки негативно сказываются на иммунитете. В обычной жизни бывают и простудные заболевания, а сейчас это чревато куда более серьезными последствиями. Надеюсь, наши замечательные болельщики меня понимают.