Абена назвал лучшего защитника «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» назвал лучшего защитника красно-белых.

— Лучший футболист «Спартака»?

— Маркиньос меня очень удивил. Конечно, Угальде, Барко. Все ребята хороши. Я был удивлен их уровнем.

— Лучший защитник «Спартака»?

— Хм, сложный вопрос. Мне очень нравится Дуарте.

— Почему?

— Он спокойный, уверенный. С первого взгляда по нему видно, что это действительно сильный и умелый футболист. Когда он пришел в клуб, многие сомневались в нем, но он вырос!

Ранее 30-летний футболист перешел в турецкий «Газиантеп». Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.