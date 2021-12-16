Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID

Государственная дума Российской Федерации поддержала во втором, основном чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID), сообщает ТАСС.

Проект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира в целях обеспечения безопасности.

Во втором чтении ввели поправку, что продажа билетов будет осуществляться при наличии персонифицированной карты. Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на игру.