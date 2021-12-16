Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID

16:30
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Государственная дума Российской Федерации поддержала во втором, основном чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID), сообщает ТАСС.

Проект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира в целях обеспечения безопасности.

Во втором чтении ввели поправку, что продажа билетов будет осуществляться при наличии персонифицированной карты. Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на игру.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13219719

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Названы последствия возможного переноса сертификации СП-2 до лета 2022 года
17
11
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги