Ротенберг об уходе из «Локомотива»: «Меньше всего я сейчас думаю о прощальном матче»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своем скором уходе из московского клуба.

«Меньше всего я сейчас думаю о прощальном матче, у меня нет такой цели. Мой контракт с «Локомотивом» действует до 31 декабря. Я жду решения тренерского штаба и руководства клуба. В любом случае я продолжаю тренироваться и готовиться, чтобы вновь выйти на поле. Повторюсь, завершение карьеры я на данный момент не рассматриваю. Приложу максимум сил, чтобы снова вернуться на поле», — рассказал Ротенберг.

35-летний футболист не выходил на поле с декабря 2018 года. У него была травма крестообразной связки, из-за которой он перенес несколько операций и получил осложнения.