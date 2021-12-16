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Ротенберг об уходе из «Локомотива»: «Меньше всего я сейчас думаю о прощальном матче»

Защитник «Локомотива» Ротенберг высказался о возможном уходе из «Локомотива»
16:22
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Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своем скором уходе из московского клуба.

«Меньше всего я сейчас думаю о прощальном матче, у меня нет такой цели. Мой контракт с «Локомотивом» действует до 31 декабря. Я жду решения тренерского штаба и руководства клуба. В любом случае я продолжаю тренироваться и готовиться, чтобы вновь выйти на поле. Повторюсь, завершение карьеры я на данный момент не рассматриваю. Приложу максимум сил, чтобы снова вернуться на поле», — рассказал Ротенберг.

35-летний футболист не выходил на поле с декабря 2018 года. У него была травма крестообразной связки, из-за которой он перенес несколько операций и получил осложнения.

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Артем Бухаев все материалы автора

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