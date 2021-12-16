Орлов: «Что бразильцы «Зенита» делали с «Динамо»! Потом вышли незаслуженные мастера спорта»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Вот у нас есть лимит, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». — Посмотрите, как с этим в Европе. Кто в английских клубах блистает? Салах в «Ливерпуле», у «Челси» тоже легионеры в основном играют. Чтобы хорошо играть и зарабатывать деньги, нужны хорошие игроки. Пример — «Зенит». Сначала угадали с Азмуном, с ним пришли Барриос и Ракицкий. Смотрите, четвертый год они держат игру. Дальше угадали с Клаудиньо. Вендел стал лучше играть с его приходом, потому что у него другой футбольный интеллект. Бразильцы понимают друг друга. И Дуглас Сантос иначе действует».

По мнению комментатаора, в петербургском клубе доминируют бразильские игроки.

«Что бразильцы «Зенита» делали с «Динамо»! В первом тайме «Динамо» было пионерским отрядом, не знали, куда бежать. И их главный тренер Шварц по ходу матча ничего не мог придумать. Когда травмировались два бразильца, центр уже просел. Потом вышли незаслуженные мастера спорта. За что дали заслуженных? Ну, хорошо сыграли на чемпионате мира. Но не попали в квалификацию. Это место не давало титул заслуженного мастера спорта, а его дали», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу.