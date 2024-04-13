Горшков: «В матче с «Краснодаром» для «Зенита» главное — не проиграть»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков оценил шансы петербуржцев в матче против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Нас ждет очень интересный матч. «Краснодар» в последних играх предпочитает более открытый футбол. Скорее всего, команда будет играть активно и постарается победить. «Зениту» главное — не проиграть. В этом матче фаворита нет, шансы 50 на 50. У «Зенита» есть преимущество в том, что они знают, как бороться за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Матч состоится 13 апреля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» на данный момент с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» располагается на второй позиции, уступая сине-бело-голубым одно очко.