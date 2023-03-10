Деменко: «Вряд ли Дзюба в матче с «Ахматом» сделает еще один хет-трик. Игра будет тяжелая»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил шансы «Локомотива» в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Вряд ли Дзюба в матче с «Ахматом» сделает еще один хет-трик. Но видно, что «Локомотив» преображается. Если вспоминать игру «Локо» с «Ростовом», то ростовчане подарили красно-зеленым много забитых мячей. Думаю, «Ахмат» разберет этот матч, да и «Локо» будет сложно играть на выезде. Игра будет тяжелая. Предсказать победителя я не берусь. Важно, кто забьет первым», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 11 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.