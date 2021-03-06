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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гончаренко заявил, что доволен ротацией в ЦСКА

13:57
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«У нас достаточно широкий состав, мы имеем хорошую головную боль насчет того, кого выпустить в старте. Важно, что у нас есть футболисты, которые могут выйти со скамейки и усилить игру. Поражение от «Локомотива» в прошлом туре? Важно делать выводы из таких матчей. Мы все хорошо разобрали. Надеюсь, не будем повторять ошибок в обороне и улучшим нашу атаку», — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

ЦСКА — Ахмат

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