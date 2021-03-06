Гончаренко заявил, что доволен ротацией в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«У нас достаточно широкий состав, мы имеем хорошую головную боль насчет того, кого выпустить в старте. Важно, что у нас есть футболисты, которые могут выйти со скамейки и усилить игру. Поражение от «Локомотива» в прошлом туре? Важно делать выводы из таких матчей. Мы все хорошо разобрали. Надеюсь, не будем повторять ошибок в обороне и улучшим нашу атаку», — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко.
Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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