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ЦСКА — «Ахмат»: Рондон забил первый гол за армейцев

14:43
Саломон Рондон. Фото ПФК ЦСКА
Саломон Рондон. Фото ПФК ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Саломон Рондон открыл счет в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

31-летний венесуэлец реализовал пенальти в ворота грозненской команды на 38-й минуте встречи.

Этот мяч стал для Рондона первым в качестве футболиста ЦСКА. Он перешел в московскую команду на правах аренды из «Далянь Ифан» в феврале 2021 года. Рондон проводит третий матч за армейцев.

Прямая текстовая трансляция матча ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА — Ахмат

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