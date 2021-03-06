Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Талалаев рассказал о нюансах подготовки «Ахмата» к матчу с ЦСКА

13:55
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о подготовке к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Мы абсолютно удовлетворены качеством игры команды и в матче с «Ростовом», и в матче с «Динамо». При подготовке к ЦСКА учли несколько моментов, сделали акцент на реализацию и готовимся в уверенном, хорошем состоянии и настроении, которое превалирует в нашей раздевалке после работы на сборах», — сказал в эфире «Матч Премьер» Талалаев.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

ЦСКА — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир