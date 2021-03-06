Талалаев рассказал о нюансах подготовки «Ахмата» к матчу с ЦСКА
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о подготовке к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Мы абсолютно удовлетворены качеством игры команды и в матче с «Ростовом», и в матче с «Динамо». При подготовке к ЦСКА учли несколько моментов, сделали акцент на реализацию и готовимся в уверенном, хорошем состоянии и настроении, которое превалирует в нашей раздевалке после работы на сборах», — сказал в эфире «Матч Премьер» Талалаев.
Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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