Гончаренко считает недопустимым сравнение Карпина с Клоппом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту российской премьер-лиги заявил, что считает недопустимым сравнения с другими специалистами. Он отметил, что каждый тренер идет своим путем.

— Насколько сильно давление болельщиков влияет на психологическое состояние команды и может ли тренер использовать это давление, как способ мотивации для игроков?



— Да не чувствуем мы давление, только если кто-то начинает что-то дополнительно читать. Во время игры какое-то давление есть, но надо понимать, когда мы играем хорошо, выигрываем, то давление болельщиков имеет положительный эффект. Нельзя сказать, что мы это используем в своих целях. Мы к этому более спокойно относимся. Есть давление, оно естественно.

— У вас было много травмированных игроков, но команда одерживала победы, будто нет никаких проблем. Как этого удалось добиться?

— Не надо думать за тех, кто не может играть. Надо всегда рассматривать игроков, которые есть в наличии и готовы к конкретному матчу. С ними надо разговаривать, их надо готовить. А тех, которые не могут играть, надо просто восстанавливать и ждать их возвращения на поле.

— Вашего коллегу Карпина некоторые журналисты сравнивают с Юргеном Клоппом. С кем бы вы сравнили себя? Почему? И считаете ли вы возможным подобное сравнение?

— Нет, не считаю допустимым. Потому что каждый тренер идет своим путем. Если вам какие-то сравнения нужны, то, пожалуйста, делайте их сами.

В текущем чемпионате России ЦСКА занимает 5-е место с 26 очками. От лидирующего «Локомотива» армейцы отстают на 3 балла.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр