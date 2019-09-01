Гончаренко рассказал о повреждениях Бийола и Ахметова
19:41
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) ответил на вопрос о получивших повреждения футболистах. Перед перерывом из-за травмы был заменен Яка Бийол, в концовке игры возникли проблемы у Ильзата Ахметова.
— Насколько все серьезно у замененного перед перерывом Бийола? И что за проблема возникла в конце у Ахметова?
— У Ахметова старая болячка, которая периодически дает о себе знать. Не думаю, что там что-то серьезное. А Бийол подвернул голеностоп. Оценим после выходных, насколько это серьезно. (Артем Агапов)
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