Гончаренко рассказал, когда Сигурдссон вернется в строй
18:57
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, когда полузащитник Арнор Сигурдссон вернется в строй. Игрок получил повреждение в расположении сборной Исландии.
— Когда вернется Сигурдссон?
— Сегодня было обследование, не знаю пока результатов. Думаю, что у него ничего страшного, будет готов к Лиге Европы.
В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Сигурдссон принял участие в 8 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
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