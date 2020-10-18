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Гончаренко рассказал, когда Сигурдссон вернется в строй

18:57
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, когда полузащитник Арнор Сигурдссон вернется в строй. Игрок получил повреждение в расположении сборной Исландии.

— Когда вернется Сигурдссон?

— Сегодня было обследование, не знаю пока результатов. Думаю, что у него ничего страшного, будет готов к Лиге Европы.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Сигурдссон принял участие в 8 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. (Константин Алексеев)

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