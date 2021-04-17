Гончаренко объяснил изменения в составе «Краснодара» на матч с «Зенитом»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил изменения в составе перед матчем 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». По сравнению с игрой 25-го тура против «Арсенала» (0:1) у «быков» четыре новых футболиста в стартовом составе.
«Нельзя говорить, что изменения в составе по сравнению с игрой против «Арсенала» являются реакцией на неудачный результат. Скорее, начали выздоравливать игроки, которые были травмированы — Петров и Смольников. Нужно посмотреть в деле Олссона, это тоже наш основной игрок. Мой баланс встреч с «Зенитом»? Нельзя говорить, что каждый отдельный матч — это история, но сейчас у меня такое чувство, что мы играем с «Зенитом» каждую неделю. Дополнительного давления нет, мы должны смотреть на себя, вернуть ту легкость, которая была у «Краснодара». Выбирать соперников не приходится», — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко.
Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 17 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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