Николич: «Уверен, у Олича хорошее будущее в роли тренера ЦСКА»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:1), а также поделился ожиданиями от игры Бетсити Кубка России против ЦСКА, которая пройдет 21 апреля.

— Поздравляю команду! Еще раз выиграли сегодня, девятый раз подряд. Надо еще, надо двигаться дальше, — отметил Николич. — Прекрасная была атмосфера сегодня, спасибо болельщикам!

Сегодня у нас не было четверых игроков, но все получилось отлично. Три очка. Задача выполнена.

— Баринов, Мухин и Живогоядов не играли. Как будете определять состав к следующей игре?

— Это не стоит говорить публично. Следующая игра — полуфинал кубка с ЦСКА. Московское дерби. Будет сложно обыграть такую команду четвертый раз подряд. Я доволен всеми сегодняшними игроками. Недоволен только, что расслабились после 15-20 минуты. Потеряли позиции. В этот момент «Ростов» был очень опасен.

— У ЦСКА новый тренер — Ивица Олич. Будет ли это для вас принципиальным противостоянием?

— Это не игра Ивицы и Марко, это игра «Локомотива» и ЦСКА. Я хорошо с ним знаком, не так близко, но мы товарищи. Постоянно обсуждаем все. Желаю ему удачи в России. Он только начал свою тренерскую карьеру. Он отличный парень. Уверен, у него хорошее будущее в роли тренера ЦСКА.