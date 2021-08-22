Гончаренко: «Когда команда проигрывает, значит, тренерский штаб где-то ошибся»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (1:2) в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мы должны были решить проблемы в центре обороны. На данном этапе мы достаточно уязвимы в этой зоне. Постарались выпустить максимально оптимальное сочетание. В любом случае, побеждать, когда ты пропускаешь гол на первых минутах заведомо сложнее.

— Замена Ионова в перерыве говорит о том, что вы ошиблись в стартовом составе?

— Когда команда проигрывает, значит, в любом случае тренерский штаб где-то ошибся. Но когда человек проводит одну тренировку за неделю, ему становится тяжело.