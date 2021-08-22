Гончаренко: «Когда команда проигрывает, значит, тренерский штаб где-то ошибся»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (1:2) в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ.
— Мы должны были решить проблемы в центре обороны. На данном этапе мы достаточно уязвимы в этой зоне. Постарались выпустить максимально оптимальное сочетание. В любом случае, побеждать, когда ты пропускаешь гол на первых минутах заведомо сложнее.
— Замена Ионова в перерыве говорит о том, что вы ошиблись в стартовом составе?
— Когда команда проигрывает, значит, в любом случае тренерский штаб где-то ошибся. Но когда человек проводит одну тренировку за неделю, ему становится тяжело.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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