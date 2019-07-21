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Гончаренко – 11-й тренер, проведший в ЦСКА 100 матчей

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Матч против "Оренбурга" стал для Виктора Гончаренко сотым в качестве главного тренера ЦСКА​. Белорусский специалист, работающий с командой с декабря 2016 года, выиграл 53 встречи, 24 раза уступив и 23 раза добившись ничьей. За это время он взял с красно-синими Суперкубок России и два серебра чемпионата страны.

Матчи Виктора Гончаренко во главе ЦСКА по турнирам

Турнир

И

В

Н

П

М

О

Чемпионат

75

41

19

15

123-53

142

Лига чемпионов

16

9

1

6

22-19

28

Лига Европы

6

2

2

2

7-9

8

Кубок

2

0

1

1

1-2

0

Суперкубок

1

1

0

0

1-0

3

Итого

100

53

23

24

154-83

181

До Гончаренко более 100 игр во главе московской команды проводили 10 специалистов, четверо из которых работали в постсоветский период. По проценту побед белорус уступает лишь тройке самых успешных тренеров клуба – Борису Аркадьеву, Валерию Газзаеву и Леониду Слуцкому.

Тренеры ЦСКА, проведшие более 100 матчей во всех турнирах (включая встречи первого дивизиона)

Тренер

Годы работы

И

В (%)

Н (%)

П (%)

Леонид Слуцкий

2009-2016

302

166 (54,97)

62 (20,53)

74 (24,50)

Валерий Газзаев

2001-2003, 2004-2008

288

164 (56,29)

65 (22,57)

59 (20,49)

Борис Аркадьев

1944-1952, 1958-1959

280

183 (65,36)

57 (20,26)

40 (14,28)

Павел Садырин

1989-1992, 1997-1998, 2000-2001

239

118 (49,37)

63 (26,36)

58 (24,27)

Валентин Николаев

1964-1965, 1970-1973

208

93 (44,71)

56 (26,92)

59 (28,37)

Юрий Морозов

1984-1987

174

71 (40,80)

46 (26,44)

57 (32,76)

Всеволод Бобров

1967-1969, 1977-1978

171

70 (40,94)

55 (32,16)

46 (26,90)

Сергей Шапошников

1966-1967, 1979, 1983, 1987-1988

142

62 (43,66)

33 (23,24)

47 (33,10)

Григорий Пинаичев

1954-1957, 1960

131

66 (50,38)

23 (17,56)

42 (32,06)

Олег Базилевич

1980-1982

109

45 (41,28)

28 (25,69)

36 (33,03)

Виктор Гончаренко

2017-н.в.

100

53 (53,00)

23 (23,00)

24 (24,00)

По числу побед в первых 100 встречах Гончаренко повторил результат Валентина Николаева, всего на один выигрыш отстав от своего предшественника Леонида Слуцкого. Неподалеку от белорусского тренера расположились также Валерий Газзаев и Павел Садырин, начавший работу с клубом в первой советской лиге. Лидер же – тренер легендарной "Команды лейтенантов" Борис Аркадьев из 100 первых матчах выиграл 74, уступив всего 11 раз.

Первые 100 матчей тренеров ЦСКА во всех турнирах

Тренер

И

В

Н

П

О*

% очков

Борис Аркадьев

100

74

15

11

237

79,00

Павел Садырин

100

60

24

16

204

68,00

Валерий Газзаев

100

58

18

24

192

64,00

Леонид Слуцкий

100

54

27

19

189

63,00

Валентин Николаев

100

53

25

22

184

61,33

Виктор Гончаренко

100

53

23

24

182

60,67

Всеволод Бобров

100

49

29

22

176

58,67

Григорий Пинаичев

100

51

21

28

174

58,00

Сергей Шапошников

100

50

23

37

173

57,67

Олег Базилевич

100

44

25

31

157

52,33

Юрий Морозов

100

40

27

33

147

49,00

* По трехочковой системе.

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