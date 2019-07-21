Гончаренко – 11-й тренер, проведший в ЦСКА 100 матчей

Матч против "Оренбурга" стал для Виктора Гончаренко сотым в качестве главного тренера ЦСКА​. Белорусский специалист, работающий с командой с декабря 2016 года, выиграл 53 встречи, 24 раза уступив и 23 раза добившись ничьей. За это время он взял с красно-синими Суперкубок России и два серебра чемпионата страны.

Матчи Виктора Гончаренко во главе ЦСКА по турнирам

Турнир И В Н П М О Чемпионат 75 41 19 15 123-53 142 Лига чемпионов 16 9 1 6 22-19 28 Лига Европы 6 2 2 2 7-9 8 Кубок 2 0 1 1 1-2 0 Суперкубок 1 1 0 0 1-0 3 Итого 100 53 23 24 154-83 181

До Гончаренко более 100 игр во главе московской команды проводили 10 специалистов, четверо из которых работали в постсоветский период. По проценту побед белорус уступает лишь тройке самых успешных тренеров клуба – Борису Аркадьеву, Валерию Газзаеву и Леониду Слуцкому.

Тренеры ЦСКА, проведшие более 100 матчей во всех турнирах (включая встречи первого дивизиона)

Тренер Годы работы И В (%) Н (%) П (%) Леонид Слуцкий 2009-2016 302 166 (54,97) 62 (20,53) 74 (24,50) Валерий Газзаев 2001-2003, 2004-2008 288 164 (56,29) 65 (22,57) 59 (20,49) Борис Аркадьев 1944-1952, 1958-1959 280 183 (65,36) 57 (20,26) 40 (14,28) Павел Садырин 1989-1992, 1997-1998, 2000-2001 239 118 (49,37) 63 (26,36) 58 (24,27) Валентин Николаев 1964-1965, 1970-1973 208 93 (44,71) 56 (26,92) 59 (28,37) Юрий Морозов 1984-1987 174 71 (40,80) 46 (26,44) 57 (32,76) Всеволод Бобров 1967-1969, 1977-1978 171 70 (40,94) 55 (32,16) 46 (26,90) Сергей Шапошников 1966-1967, 1979, 1983, 1987-1988 142 62 (43,66) 33 (23,24) 47 (33,10) Григорий Пинаичев 1954-1957, 1960 131 66 (50,38) 23 (17,56) 42 (32,06) Олег Базилевич 1980-1982 109 45 (41,28) 28 (25,69) 36 (33,03) Виктор Гончаренко 2017-н.в. 100 53 (53,00) 23 (23,00) 24 (24,00)

По числу побед в первых 100 встречах Гончаренко повторил результат Валентина Николаева, всего на один выигрыш отстав от своего предшественника Леонида Слуцкого. Неподалеку от белорусского тренера расположились также Валерий Газзаев и Павел Садырин, начавший работу с клубом в первой советской лиге. Лидер же – тренер легендарной "Команды лейтенантов" Борис Аркадьев из 100 первых матчах выиграл 74, уступив всего 11 раз.

Первые 100 матчей тренеров ЦСКА во всех турнирах

Тренер И В Н П О* % очков Борис Аркадьев 100 74 15 11 237 79,00 Павел Садырин 100 60 24 16 204 68,00 Валерий Газзаев 100 58 18 24 192 64,00 Леонид Слуцкий 100 54 27 19 189 63,00 Валентин Николаев 100 53 25 22 184 61,33 Виктор Гончаренко 100 53 23 24 182 60,67 Всеволод Бобров 100 49 29 22 176 58,67 Григорий Пинаичев 100 51 21 28 174 58,00 Сергей Шапошников 100 50 23 37 173 57,67 Олег Базилевич 100 44 25 31 157 52,33 Юрий Морозов 100 40 27 33 147 49,00

* По трехочковой системе.

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