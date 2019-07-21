Гончаренко – 11-й тренер, проведший в ЦСКА 100 матчей

Матч против "Оренбурга" стал для Виктора Гончаренко сотым в качестве главного тренера ЦСКА. Белорусский специалист, работающий с командой с декабря 2016 года, выиграл 53 встречи, 24 раза уступив и 23 раза добившись ничьей. За это время он взял с красно-синими Суперкубок России и два серебра чемпионата страны.
Матчи Виктора Гончаренко во главе ЦСКА по турнирам
|
Турнир
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Чемпионат
|
75
|
41
|
19
|
15
|
123-53
|
142
|
Лига чемпионов
|
16
|
9
|
1
|
6
|
22-19
|
28
|
Лига Европы
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7-9
|
8
|
Кубок
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
0
|
Суперкубок
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
Итого
|
100
|
53
|
23
|
24
|
154-83
|
181
До Гончаренко более 100 игр во главе московской команды проводили 10 специалистов, четверо из которых работали в постсоветский период. По проценту побед белорус уступает лишь тройке самых успешных тренеров клуба – Борису Аркадьеву, Валерию Газзаеву и Леониду Слуцкому.
Тренеры ЦСКА, проведшие более 100 матчей во всех турнирах (включая встречи первого дивизиона)
|
Тренер
|
Годы работы
|
И
|
В (%)
|
Н (%)
|
П (%)
|
Леонид Слуцкий
|
2009-2016
|
302
|
166 (54,97)
|
62 (20,53)
|
74 (24,50)
|
Валерий Газзаев
|
2001-2003, 2004-2008
|
288
|
164 (56,29)
|
65 (22,57)
|
59 (20,49)
|
Борис Аркадьев
|
1944-1952, 1958-1959
|
280
|
183 (65,36)
|
57 (20,26)
|
40 (14,28)
|
Павел Садырин
|
1989-1992, 1997-1998, 2000-2001
|
239
|
118 (49,37)
|
63 (26,36)
|
58 (24,27)
|
Валентин Николаев
|
1964-1965, 1970-1973
|
208
|
93 (44,71)
|
56 (26,92)
|
59 (28,37)
|
Юрий Морозов
|
1984-1987
|
174
|
71 (40,80)
|
46 (26,44)
|
57 (32,76)
|
Всеволод Бобров
|
1967-1969, 1977-1978
|
171
|
70 (40,94)
|
55 (32,16)
|
46 (26,90)
|
Сергей Шапошников
|
1966-1967, 1979, 1983, 1987-1988
|
142
|
62 (43,66)
|
33 (23,24)
|
47 (33,10)
|
Григорий Пинаичев
|
1954-1957, 1960
|
131
|
66 (50,38)
|
23 (17,56)
|
42 (32,06)
|
Олег Базилевич
|
1980-1982
|
109
|
45 (41,28)
|
28 (25,69)
|
36 (33,03)
|
Виктор Гончаренко
|
2017-н.в.
|
100
|
53 (53,00)
|
23 (23,00)
|
24 (24,00)
По числу побед в первых 100 встречах Гончаренко повторил результат Валентина Николаева, всего на один выигрыш отстав от своего предшественника Леонида Слуцкого. Неподалеку от белорусского тренера расположились также Валерий Газзаев и Павел Садырин, начавший работу с клубом в первой советской лиге. Лидер же – тренер легендарной "Команды лейтенантов" Борис Аркадьев из 100 первых матчах выиграл 74, уступив всего 11 раз.
Первые 100 матчей тренеров ЦСКА во всех турнирах
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О*
|
% очков
|
Борис Аркадьев
|
100
|
74
|
15
|
11
|
237
|
79,00
|
Павел Садырин
|
100
|
60
|
24
|
16
|
204
|
68,00
|
Валерий Газзаев
|
100
|
58
|
18
|
24
|
192
|
64,00
|
Леонид Слуцкий
|
100
|
54
|
27
|
19
|
189
|
63,00
|
Валентин Николаев
|
100
|
53
|
25
|
22
|
184
|
61,33
|
Виктор Гончаренко
|
100
|
53
|
23
|
24
|
182
|
60,67
|
Всеволод Бобров
|
100
|
49
|
29
|
22
|
176
|
58,67
|
Григорий Пинаичев
|
100
|
51
|
21
|
28
|
174
|
58,00
|
Сергей Шапошников
|
100
|
50
|
23
|
37
|
173
|
57,67
|
Олег Базилевич
|
100
|
44
|
25
|
31
|
157
|
52,33
|
Юрий Морозов
|
100
|
40
|
27
|
33
|
147
|
49,00
* По трехочковой системе.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр