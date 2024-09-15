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Сегодня, 17:30

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Махачкала сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 15 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Махачкалинское «Динамо» встретится со «Спартаком» в рамках 8-го тура РПЛ в воскресенье, 15 сентября. Матч состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Спартак

По итогам 7-ми туров премьер-лиги команда из Махачкалы набрала восемь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Красно-белые с 14-ю баллами идут на четвертой строчке чемпионата России.

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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    удачи Махачкале

    15.09.2024

    • Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
    2
    		 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
    3
    		 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
    4
    		 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
    5
    		 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
    6
    		 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
    7
    		 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
    8
    		 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
    9
    		 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
    10
    		 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
    11
    		 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
    12
    		 Химки 7 1 3 3 9-13 6
    13
    		 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
    14
    		 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
    15
    		 Факел 8 1 2 5 3-14 5
    16
    		 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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    30 тур
    13.09 20:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 0 : 2
    14.09 12:00
    Оренбург – Локомотив
    		 2 : 4
    14.09 14:15
    Факел – Пари НН
    		 0 : 0
    14.09 16:30
    ЦСКА – Зенит
    		 0 : 1
    14.09 19:00
    Краснодар – Ростов
    		 2 : 0
    15.09 14:15
    Динамо – Ахмат
    		 4 : 2
    15.09 16:30
    Акрон – Химки
    		 - : -
    15.09 19:00
    Динамо Мх – Спартак
    		 - : -
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    ЖК
    Г
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 7
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 5
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 5
    П
    Маркус Вендел

    Маркус Вендел

    Зенит

    		 7
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 5
    Бителло

    Бителло

    Динамо

    		 4
    И К Ж
    Муталип Алибеков

    Муталип Алибеков

    Динамо Мх

    		 5 1 0
    Даниил Фомин

    Даниил Фомин

    Динамо

    		 5 1 1
    Бутта Магомедов

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    Химки

    		 6 1 1
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