Агент Тюкавина назвал главную проблему в возможном трансфере игрока в Европу
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.
«Трансферные дела любят тишину. Костя сейчас на рыбалке, он приедет только завтра. После сборной ему дали отдохнуть. Какие-то варианты смотрим, но по ним я даже не дергаю Константина. Европейские клубы знают сумму отступных — появится конкретика, будем смотреть. Какие-то контакты есть, обычный рабочий процесс. Самая большая проблема — получить разрешение на работу», — сказал Сафонов «СЭ».
Тюкавин признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги. В прошедшем чемпионате России форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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