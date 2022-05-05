Семак рассказал о своем отношении к отстранению российских клубов от еврокубков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает об отстранении российских клубов от еврокубков в следующем сезоне.

— Как вы отреагировали на новость о том, что «Зенит» и другие российские клубы будут лишены еврокубков в следующем сезоне?

— Мы должны делать свою работу. Это грустная, неприятная новость. Все хотят играть: и клубы, и сборные. Но мы фокусируемся на том, что мы можем сделать, что зависит от нас. То есть работать каждый день для того, чтобы становиться сильнее.

Ранее, 2 мая, УЕФА объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона.