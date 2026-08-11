Бабаев — о политике ЦСКА: «Микроклимат в команде гораздо важнее порой, чем один очень сильный футболист»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о трансферной политике клуба.



— Кажется, что ЦСКА иногда экономит в тот момент, когда можно переплатить за качество.

— Это не совсем так. Но мы должны думать в первую очередь и о команде как о живом организме, который болезненно реагирует на серьезные отклонения в ту или иную сторону, например, по зарплате. И микроклимат в команде гораздо важнее порой, чем один очень сильный футболист. Также принимается во внимание возраст игрока, его стоимость. Повторюсь, это не означает, что мы не готовы переплачивать. Но мы хотим быть уверены, что не будет негативного влияния внутри команды и это будет инвестиция в будущее со спортивной и с финансовой точек зрения, — сказал Бабаев «СЭ».

ЦСКА после 3-го тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 5 очками.